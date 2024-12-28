Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин поручил премьеру Словакии Роберту Фицо открыть энергетический фронт против Украины. Так он прокомментировал угрозы о прекращении поставок электроэнергии из Словакии на Украину.
Ранее Зеленский раскритиковал Фицо за его визит в Москву и обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии, призвав их расследовать связи премьер-министра страны с Кремлем. Фицо ответил на критику Зеленского, заявив, что не является его слугой, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.
Он напомнил, что Фицо отказался от предложенных денег, которые Зеленский предлагал ему в качестве компенсации за потерю транзита российского газа. Кроме того, Словакия лишится 200 миллионов в год за импортируемое на Украину электричество, добавил глава киевского режима.
Он уточнил, что «приказы из Москвы» для Фицо не остановят импорт электроэнергии на Украину, но приведут к разрыву действующей власти Словакии с ЕС.
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«Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Фицо отказался от предложенных денег, которые Зеленский предлагал ему в качестве компенсации за потерю транзита российского газа. Кроме того, Словакия лишится 200 миллионов в год за импортируемое на Украину электричество, добавил глава киевского режима.
Он уточнил, что «приказы из Москвы» для Фицо не остановят импорт электроэнергии на Украину, но приведут к разрыву действующей власти Словакии с ЕС.
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Элина Позднякова