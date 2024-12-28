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Евросоюз начнет давить на Украину из-за ее запрета на транзит российского газа через свою территорию. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, другие страны ЕС могут поступить по примеру Словакии.
«Словакия уже выступила против таких действий со стороны Киева. Другие страны ЕС тоже могут надавить, просто пока не прибегали к этому оружию. Что касается России, то у нас есть куда направить газ, где его реализовать во внутреннем пользовании или в третьих странах. Например, страны БРИКС, которые будут развиваться интенсивно в будущем году, и их потребление возрастет», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.Беляев подчеркнул, что возникший у Евросоюза дефицит газа можно восполнить только с помощью России, потому сложившаяся для европейских стран ситуация безумная и пиковая.
Он пояснил, что у Евросоюза есть нужные рычаги давления на Украину, которая так стремится потерять €800 млн ежегодно от «ничегонеделания» при прокачке газа.
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