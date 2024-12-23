Фицо приехал в Москву из-за одного решения Зеленского

Владимир Путин, Роберт Фицо, Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его поездка в Россию стала реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он выступает против транзита российского газа через Украину.
«Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
Он отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать поставлять газ на Запад. Однако, по словам Фицо, из-за Зеленского после 1 января это будет «практически невозможно».
Премьер Словакии пояснил, что уведомил Брюссель о своей поездке в Москву, и подчеркнул, что проводит многостороннюю независимую политику.
Фицо добавил, что обсудил с российским лидером украинский конфликт, а также отношения между РФ и Словакией, которые он планирует «стандартизировать».
Премьер Словакии встретился с Путиным в Кремле 22 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча проходила в формате «один на один».
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Элина Позднякова