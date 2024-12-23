Фицо: на встрече с Путиным обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась ситуация на Украине и возможности ее мирного урегулирования. Этим политик поделился на своей странице в социальной сети Facebook*.
«В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны», — рассказал Фицо.
Также премьер отметил, что в процессе переговоров затрагивался вопрос о взаимоотношениях Словакии и России. Фицо заявил о намерениях их стандартизировать. По его словам, этому поспособствуют мероприятия в честь 80-летия годовщины окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом. Фицо уточнил, что решающую роль в победе сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР.
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Facebook* (соцсеть запрещена на территории РФ как экстремистская).
Иван Мусатов