Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага охарактеризовал визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Россию «пощечиной Зеленскому». Свое заявление политик сделал в личном telegram-канале.
«Лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог», — написал Блага.
Также политик отметил, что сейчас в Словакии многие симпатизируют России, а страна не является врагом. Блага подчеркнул, что Словакия борется за свои национальные интересы вопреки подстрекателей войны в Брюсселе.
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Иван Мусатов