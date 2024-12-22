В ЕС пригрозили Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ

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Президент Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские государства. Об этом сообщает РИА Новости.
В региональном содружестве уже начали подсчитывать возможные убытки из-за остановки транзита российского газа через украинскую территорию. В Братиславе опасаются, что при таком развитии событий страна может потерять порядка 220 миллионов евро.
По словам Фицо, если Зеленский остановит транзит газа, то последствия могут быть очень серьезными.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам Фицо, если Зеленский остановит транзит газа, то последствия могут быть очень серьезными.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова