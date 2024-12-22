В ЕС пригрозили Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ

Великобритания сталкивается с массовым оттоком военнослужащих из армии, несмотря на рекордное повышение зарплаты. По данным издания Telegraph, за последний год из вооружённых сил уволились более 15 тысяч человек, из которых почти 8 тысяч покинули службу по собственному желанию.