Фицо пристыдил школьника с лентой в цветах Украины, не пожавшего руку президенту

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Школьнику с лентой в цветах украинского флага, отказавшемуся пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини, следовало бы дать пощёчину. Так отреагировал на случившееся премьер-министр республики Роберт Фицо.
Инцидент произошёл на церемонии вручения наград победителям школьных олимпиад и медалистам. Ученик одной из школ Симон Оманик с прикреплённой к пиджаку лентой в цветах украинского флага отказался пожимать руку президенту страны. После этого он назвал главу государства популистом, мошенником и вруном, обмениваться с которым рукопожатием было бы неправильно.
В своей социальной сети Фицо осудил поведение школьника. Он сказал, что если бы сам попал в такую ситуацию, то прежде всего он спросил бы у директора учебного заведения, есть ли у него детская комната. Затем поинтересовался бы, чему ребёнка научили родители. После чего отобрал бы у него награду и отправил бы его туда, куда и положено, на глазах у всех журналистов.
По словам премьер-министра, президент Пеллегрини допустил ошибку, сказав, что уважает позицию школьника, так как «уважать тут нечего».
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В своей социальной сети Фицо осудил поведение школьника. Он сказал, что если бы сам попал в такую ситуацию, то прежде всего он спросил бы у директора учебного заведения, есть ли у него детская комната. Затем поинтересовался бы, чему ребёнка научили родители. После чего отобрал бы у него награду и отправил бы его туда, куда и положено, на глазах у всех журналистов.
По словам премьер-министра, президент Пеллегрини допустил ошибку, сказав, что уважает позицию школьника, так как «уважать тут нечего».
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Александр Бойцов