Оппозиция в Словакии намерена избавиться от Фицо через вотум недоверия

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Представители прозападных оппозиционных партий В Словакии собираются в ближайшее время внести в Национальный совет (парламент - прим. ред.) вотум недоверия правительству Роберта Фицо. Причина — несогласие с внешнеполитическим курсом, проводимым премьер-министром.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров оппозиционных партий, опубликованном на портале Dennik N. Оппозиционеры призывают руководство страны и законодателей «строго уважать» приверженность Братиславы Евросоюзу и НАТО. Они также пишут, что действующий глава правительства республики «тащит Словакию в сторону Москвы».
Сегодня, 14 января, оппозиция созвала внеочередную сессию парламента. На ней должна была быть принята резолюция о незыблемой приверженности Словакии членству в ЕС и НАТО. После двух попыток заседание так и не удалось из-за недостаточного количества депутатов: в зале собрались менее половины парламентариев.
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Александр Бойцов