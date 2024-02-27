Фицо раскрыл странную деталь, которую заметил на конференции по поддержке Украины

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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что на конференции по Украине в Париже царила военная атмосфера, он не услышал ни одного слова о мире. Об этом он рассказал в видеообращении по итогам мероприятия.
«Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась. Я был очень удивлен, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире» — рассказал Фицо.
Он также подтвердил, что некоторые страны ЕС готовы отправить своих солдат на Украину. Однако есть и те, которые никогда на это не пойдут, в том числе и Словакия, уточнил Фицо. При этом есть такое, которые говорят, что подобное предложение нужно обдумать.
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