Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Премьер-министр Словакии заявил, что считает своим личным долгом посещение России в 2025 году в дни празднования Дня Победы. По его словам, без СССР фашизм никогда не был бы побеждён, а Вторая мировая война не была бы выиграна.
Об этом глава правительства Словакии сказал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, отвечая на вопрос, почему он принял приглашение российского лидера Владимира Путина.
Он подчеркнул, что это осознаёт народ Словакии, а сам он считает посещение России в дни юбилейных торжеств своим личным долгом.
В ноябре Роберт Фицо официально принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву и принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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«Как кто-то может сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, поскольку Словакия была освобождена Красной армией?» — задался вопросом Фицо.
Он подчеркнул, что это осознаёт народ Словакии, а сам он считает посещение России в дни юбилейных торжеств своим личным долгом.
В ноябре Роберт Фицо официально принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву и принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Александр Бойцов