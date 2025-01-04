Раскрыто местоположение «пропавшего» премьера Словакии Фицо

Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, местоположение которого после визита в Москву оставалось неизвестным, «обнаружили» в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Об этом сообщило издание Denník N.
Журналисты обратили внимание на последнюю публикацию в соцсети Фицо. На опубликованной фотографии видны узнаваемые детали вьетнамского отеля. По неподтверждённым данным, ночь в нём стоит порядка шести тысяч долларов, что в переводе на рубли составляет более 700 тысяч.
В аппарате правительства отказались раскрывать журналистам местоположение политика. В отеле также не раскрыли, находится ли Фицо у них, а чуть позднее уточнили, что такого гостя нет.
Напомним, что 22 декабря словацкий премьер-министр посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он стал третьим европейским политиком, приехавшим в РФ после начала СВО на Украине.
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В аппарате правительства отказались раскрывать журналистам местоположение политика. В отеле также не раскрыли, находится ли Фицо у них, а чуть позднее уточнили, что такого гостя нет.
Напомним, что 22 декабря словацкий премьер-министр посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он стал третьим европейским политиком, приехавшим в РФ после начала СВО на Украине.
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Анастасия Чинкова