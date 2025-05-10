Фицо: Словакия наложит вето на запрет поставок энергоресурсов из России

Роберт Фицо и Владимир Путин (фото: www.kremlin.ru)
Словакия готова наложить вето на возможный запрет импорта российских энергоресурсов в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
«Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов. Если будет принято решение, что будут голосовать не единогласно, а большинством, тогда крупные государства примут свое решение», — отметил глава правительства Словакии.
Фицо также выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций. По его словам, рестрикции не достигают целей и в большей степени вредят самому Евросоюзу.
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