Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас и заявил, что у неё нет никаких полномочий, чтобы критиковать его визит в Москву на празднование Дня Победы. Об этом он написал в своих соцсетях.
Фицо подчеркнул, что Каллас является высокопоставленным чиновником Еврокомиссии, но она не имеет полномочий критиковать премьер-министра суверенного государства, который конструктивно походит ко всей европейской поездке.
Также глава правительства Словакии подчеркнул, что при освобождении страны погибли свыше 60 тысяч солдат Красной Армии. Именно для того, чтобы отдать дань уважения спасителям его Родины, Фицо и прибыл в Москву.
Кроме того, премьер раскритиковал политику железного занавеса, которую активно сейчас пытается продвигать Каллас.
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Также глава правительства Словакии подчеркнул, что при освобождении страны погибли свыше 60 тысяч солдат Красной Армии. Именно для того, чтобы отдать дань уважения спасителям его Родины, Фицо и прибыл в Москву.
Кроме того, премьер раскритиковал политику железного занавеса, которую активно сейчас пытается продвигать Каллас.
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Анастасия Чинкова