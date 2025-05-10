Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен встретили в Люксембурге песней «День Победы»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден неожиданно столкнулись с участниками акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir dVollek. Активисты с российскими и советскими флагами исполняли песню «День Победы», объяснил корреспондент ТАСС, присутствовавший на месте.
«Лидеры ЕС, находившиеся в Люксембурге с визитом, вышли из резиденции премьера великого герцогства и оказались практически лицом к лицу с горожанами, которые отмечали 9 Мая у здания парламента по другую сторону улицы», — передает ТАСС.Европейские политики предпочли покинуть место события, сделав вид, что не замечают происходящего.
Акция, разрешённая городскими властями, собрала несколько десятков человек. Один из организаторов мероприятия заявил, что цель события — противодействие ревизионизму, а также признание роли русского народа в победе над нацизмом.
Акция памяти в честь 80-летия Победы прошла также в Вене, где в центре города звучала песня на стихи Марии Захаровой. Мероприятия в честь 9 мая охватили различные места в Европе, Азии, Австралии и США.
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