Глава МИД Турции рассказал о неудачном покушении на его жизнь

Хакан Фидан (Фото: www.kremlin.ru)
Глава МИД Турции Хакан Фидан, ранее занимавший пост главы Национальной разведывательной организации (MİT), заявил о попытке отравления, с которой столкнулся 4–5 лет назад. Об этом сообщил телеканал 24TV со ссылкой на интервью с политиком.
По словам Фидан, анализы выявили присутствие мышьяка и ртути в его организме, однако детали инцидента министр раскрывать отказался.
Фидан отметил, что угрозы исходят как от внутренних, так и от внешних врагов. Он не стал уточнять, кто именно мог стоять за покушением, известны ли ему зачинщики или нет. Фидан занял пост главы МИД Турции в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления в честь 9 мая. Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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«Да, была такая попытка (покушения)… Мышьяк и ртуть... Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4-5 лет назад», — пояснил он.
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Фидан отметил, что угрозы исходят как от внутренних, так и от внешних врагов. Он не стал уточнять, кто именно мог стоять за покушением, известны ли ему зачинщики или нет. Фидан занял пост главы МИД Турции в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления в честь 9 мая. Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Мария Моисеева