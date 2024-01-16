Фицо: Словакия никогда не согласится на лишение Венгрии права голоса в ЕС

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе (ЕС) необходимо согласие всех стран-членов организации, подчеркнув, что Словакия никогда на такое не пойдёт.
«И я, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявляю, что никогда не соглашусь с такой атакой против Венгрии, потому что это противоречит моим представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС», — заключил премьер-министр.
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