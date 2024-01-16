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Фицо: Словакия никогда не согласится на лишение Венгрии права голоса в ЕС

16 января 2024, 23:26
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе (ЕС) необходимо согласие всех стран-членов организации, подчеркнув, что Словакия никогда на такое не пойдёт.

Фицо отметил, что в Брюсселе уже появились планы, касающиеся лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе, однако Братислава никогда не поддержит нападки на Будапешт, сражающийся за независимость и суверенитет своего государства.

«И я, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявляю, что никогда не соглашусь с такой атакой против Венгрии, потому что это противоречит моим представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС», — заключил премьер-министр.

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Губернатор Арканзаса Хатчинсон объявил о выходе из президентской гонки в США
17 января 2024, 00:09

Фото: iStock/vchal

В США губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил о выходе из предвыборной гонки. Об этом он написал в социально сети Х.
В публикации губернатор также поздравил с победой в Айове экс-президента США Дональда Трампа.

«Сегодня я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас», — сообщил Хатчинсон.

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#выборы
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Министр аль-Касаби: Саудовская Аравия официально пока не вступила в БРИКС
16 января 2024, 23:56

Фото: iStock/Diy13

Министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби заявил, что королевство, несмотря на полученное приглашение на вступление в БРИКС, пока официально не стало членом объединения. Об этом сообщает Al-Arabiya.
«Саудовская Аравия приглашена в БРИКС, но мы еще официально не присоединились», — цитирует издание слова министра.

Ранее СМИ писали, что Саудовская Аравия официально стала новым членом БРИКС. Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе 15-го саммита объединения заявлял, что Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, ОАЭ и Иран официально будут являться членами БРИКС с 1 января.

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#пресс-конференция
#министр
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Кирби подтвердил, что прошлый пакет военной помощи США Украине был последним
Кирби заявил, что США не планируют новых пакетов помощи для Украины
16 января 2024, 22:44

Фото: iStock/rarrarorro

В настоящее время США не планируют новых пакетов военной помощи для Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Он (пакет 27 декабря - ред.) был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», - заявил Кирби на брифинге.

Он объяснил, что на новые пакеты поенной помощи у США попросту нет денег. Поэтому, по его словам, очень важно получить одобрение на запрос дополнительного финансирования. Тогда поставки продолжатся, заключил Кирби.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба польскому журналу Uklad Sil, что США совершенно точно продолжат помогать Украине, независимо от того, кто бы не стал там президентом, так как это соответствует стратегическим интересам Вашингтона.

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#финансирование
#поставки
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Путин предложил продлить проведение выставки-форума «Россия»
Путин предложил продлить проведение выставки «Россия» на летний период
16 января 2024, 21:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин предложил продлить на летний период проведение международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. С таким предложением он выступил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время на мероприятии уже побывали более четырёх миллионов человек, что означает её успех.

По словам Путина в настоящее время большое количество людей специально приезжают в Москву, чтобы посетить эту выставку, поэтому необходимо дать возможность ещё большему числу людей ознакомиться с ней.

В связи с этим президент предложил продлить проведение форума хотя бы на летний период.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ. На данный момент запланированная дата завершения мероприятия – 12 апреля. Как отметил Путин, на выставке представлены все достижения России, которые были совершены за последние несколько десятилетий.

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#владимир путин
#выставка
#россия
#вднх
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В ГД предложили дополнить список преступлений, за которые лишат гражданства
16 января 2024, 21:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается расширить перечень преступлений, за которые последует лишение приобретённого российского гражданства.
Авторами проекта выступила группа депутатов, состоящая из Дмитрия Кузнецова (партия «Справедливая Россия – За правду»), Алексея Журавлёва (ЛДПР), Михаила Шеремета и Александра Бородая («Единая Россия») и Михаила Матвеева (КПРФ).

Отмечается, что в текст закона предлагается добавить умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, уничтожение памятников погибших при защите Родины, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иностранных агентах.

Кроме того, приобретённого гражданства России будут лишены те, кто распространял фейковую информацию о деятельности ВС РФ, призывал ввести санкционные ограничения в отношении России, совершал надругательство над государственными символами (флаг и герб), а также иные правонарушения.

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#законопроект
#гражданство
#россия
#правонарушения
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Иран впервые нанёс ракетный удар по объектам террористов в Пакистане
Tasnim: Иран нанёс ракетный удар по террористам Джайш-э-Залум в Пакистане
16 января 2024, 21:07

Фото: iStock/allanswart

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые произвёл ракетный удар по объектам террористической группировки «Джайш-э-Залум» на территории Пакистана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что атака была совершена в пакистанской провинции Белуджистан, в которой располагаются две крупнейшие штаб-квартиры террористов. В результате комбинированного удара баллистических ракет и беспилотников объекты были полностью уничтожены.

Ранее иранские боевики нанесли удары баллистическими ракетами по объектам террористов «Исламского государства»* в Сирии.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#иран
#ракетный удар
#террористы
#атака
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Власти РФ направили более триллиона рублей в новые регионы, сообщил Путин
Путин: власти направили 1,077 трлн рублей в новые регионы
16 января 2024, 20:40

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Российские власти направили в новые регионы около 1,077 триллионов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Глава государства заявил об этом, комментируя слова главы города Алчевска ЛНР Альберта Апшева об активной работе новых регионов. Также Путин добавил и то, что динамично работает вся экономическая сфера государства. Это показывает и активный рост ВВП, и слаженная работа финансовой и банковской систем.

Путин отметил, что благодаря стабилизации экономической обстановки удалось выделить огромную сумму в 1,077 триллионов рублей, которую направили на помощь новым регионам России.

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#россия
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#запорожская область
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Финляндия отказалась открывать границу с Россией в феврале
Ilta-Sanomat: Финляндия не намерена открывать границу с РФ в феврале
16 января 2024, 20:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Финляндия не намерена открывать границу с Россией в следующем месяце, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Об этом сообщает местная газета Ilta-Sanomat.
Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено.

Кроме того, правительство Финляндии также не приняло окончательного решения о том, будет ли прекращено рассмотрение заявлений по предоставлению убежища мигрантам, пересекающим российско-финскую границу.

Если же такое решение будет принято, властям необходимо будет создавать новую интерпретацию международных конвенций по правам человека, чтобы давать гарантии на права на убежище.

Напомним, что финские власти приняли решение вновь закрыть границу с Россией до 11 февраля.

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#финляндия
#россия
#граница
#политика
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Путин рассказал о фальсификации прошлых выборов в США
Путин: прошлые выборы в США были фальсифицированы через голосование по почте
16 января 2024, 20:03

Фото: iStock/twinsterphoto

Президент России Владимир Путин заявил, что прошлые выборы в США были фальсифицированы через голосование по почте. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Он пояснил, что процедура голосования через почту осуществлялась следующим образом: избиратели покупали за 10 долларов бюллетень, ставили свой голос и без наблюдения со стороны представителей наблюдательной комиссии кидали бумажки в почтовые ящики.

Таким образом, американские власти произвели фальсификацию прошлых президентских выборов.

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#сша
#почта
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