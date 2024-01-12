FT: Еврокомиссия ради Венгрии готова ввести аудит помощи Украине

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Еврокомиссия (ЕК) готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы в обмен добиться выделения Киеву нового финансового пакета в €50 млрд. В том числе речь идёт о введении ежегодного аудита помощи, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В декабре Венгрия в ходе саммита в Брюсселе наложила вето на увеличение бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы, включая €50 млрд на помощь Украине.
ЕК, в свою очередь, с целью убедить венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от вето, планирует включить пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году, когда будет оцениваться, нуждается ли Киев в деньгах и выполнил ли он требования ЕС для их получения. Сразу три высокопоставленных источника сообщили изданию, что за счёт этого у Орбана будет возможность заблокировать продолжение помощи.
Кроме того, Еврокомиссия ежегодно готова проводить аудит помощи и ввести пункт об «экстренном торможении», согласно которому вынести свои опасения по поводу выплат Украине на обсуждение сможет любая страна ЕС.
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ЕК, в свою очередь, с целью убедить венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от вето, планирует включить пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году, когда будет оцениваться, нуждается ли Киев в деньгах и выполнил ли он требования ЕС для их получения. Сразу три высокопоставленных источника сообщили изданию, что за счёт этого у Орбана будет возможность заблокировать продолжение помощи.
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Диана Аванесян