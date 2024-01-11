Фото: istockphoto/Derek Brumby
Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха резко ответил послу США на его просьбу выразить осуждение России. Он напомнил послу, что Словакия больше не является американской колонией, намекая на слепое подчинение республики интересам Запада при прежнем правительстве.
В своём телеграм-канале Блаха разразился обширным постом, в котором язвительно напомнил американцам, как они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке для того, чтобы напасть на суверенную страну. Утверждая же, что Россия, в нарушение международных санкций, получает ракеты от КНДР, не предоставили ни единого доказательства этому.
Блаха также добавил, что американскому послу придётся смириться с тем, что Словакия больше не является колонией Соединённых Штатов.
Ранее вице-спикер парламента высказывался в том духе, что Россия не является врагом для Словакии и с ней вполне можно наладить диалог и отношения.
Читайте также:
«Провалились»: В Словакии отметили неудачи западной стратегии против России
«Он сбежит»: В Словакии предсказали следующий шаг Зеленского
«Начало третьей мировой»: В Словакии заявили о главной угрозе от Украины
«Американцы думали, что мы подпрыгнем, когда они свистнут. Забудьте, эти времена прошли», — написал политик.
Ранее вице-спикер парламента высказывался в том духе, что Россия не является врагом для Словакии и с ней вполне можно наладить диалог и отношения.
Читайте также:
«Провалились»: В Словакии отметили неудачи западной стратегии против России
«Он сбежит»: В Словакии предсказали следующий шаг Зеленского
«Начало третьей мировой»: В Словакии заявили о главной угрозе от Украины
Александр Бойцов