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Словацкие средства массовой информации хранят молчание по поводу подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Причина заключается в наличии объективных данных о причастности к диверсиям Украины.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телепрограммы «Субботние диалоги». По мнению политика, сегодня для всех уже очевидна причастность Украины к терактам на газопроводах.
«Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал», — сказал глава словацкого правительства.
Премьер-минстр напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила, что последствия для инициатора атаки на стратегическую инфраструктуру должны быть самыми серьёзными. Однако никто ничего не предпринимает, более того — все молчат. Именно потому, что здесь замешана Украина, заключил Фицо.
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«Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал», — сказал глава словацкого правительства.
Премьер-минстр напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила, что последствия для инициатора атаки на стратегическую инфраструктуру должны быть самыми серьёзными. Однако никто ничего не предпринимает, более того — все молчат. Именно потому, что здесь замешана Украина, заключил Фицо.
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Александр Бойцов