В Германии нашли виновника в подрыве «Северных потоков»

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Сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель написала в соцсети X, что Украина должна платить за ущерб экономике Германии после подрывов «Северных потоков».
По словам Вайдель, любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи налогоплательщиков Германии, должна прекратиться. Депутат добавила, что газопроводы, вероятно, пострадали по воле украинского лидера Владимира Зеленского, а не российского президента Владимира Путина.
Ранее офицер ВСУ рассказал, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» родилась в пьяной беседе в баре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Ранее офицер ВСУ рассказал, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» родилась в пьяной беседе в баре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Екатерина Коршунова