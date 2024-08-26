В Германии сделали громкое заявление о «Северном потоке»

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Германский кабмин не разделяет позицию чешского президента Петера Павла, что нитки газопровода «Северный поток» являлись законной целью, и считает данный теракт преступлением, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в рамках пресс-конференции.
«За прошедшие месяцы федеральный канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование», — сказал он.Перед этим Павел заявил журналистам, что если бы атака «Северного потока» преследовала под собой прекращение поставок российских энергоносителей в Европу, а деньги за них были бы возвращены, то трубопровод был бы законной целью.
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Никита Кротов