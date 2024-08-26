Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Германии сделали громкое заявление о «Северном потоке»

В Германии сделали громкое заявление о «Северном потоке»

ФРГ не разделяет слова лидера Чехии про законность взрывов «Северных потоков»
26 августа 2024, 15:07
Фото: istockphoto/guteksk7

Фото: istockphoto/guteksk7

Германский кабмин не разделяет позицию чешского президента Петера Павла, что нитки газопровода «Северный поток» являлись законной целью, и считает данный теракт преступлением, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в рамках пресс-конференции.


«За прошедшие месяцы федеральный канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование», — сказал он.
Перед этим Павел заявил журналистам, что если бы атака «Северного потока» преследовала под собой прекращение поставок российских энергоносителей в Европу, а деньги за них были бы возвращены, то трубопровод был бы законной целью.

Читайте также:

Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова

TNI: Бомбардировщик Ту-160 может стать «молотом Путина» в борьбе против НАТО

В Еврокомиссии отказались комментировать задержание Дурова во Франции
#мир
#германия
#чехия
#северный поток
#новости
#взрывы
#теракт
Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова
26 августа 2024, 14:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Павла Дурова. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

По словам Пескова, Россия пока не имеет информации о том, в чем именно обвиняют Павла Дурова. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что прежде чем делать какие-либо заявления, необходимо дождаться разъяснений ситуации.

«Давайте дождемся, когда обвинение будет озвучено, если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы», — сказал он.

До этого появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения СМИ.

Павел Дуров — российский предприниматель и программист, наиболее известный как создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram. Он родился 10 октября 1984 года. Помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

Читайте также:

Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова

Симоньян раскрыла, зачем Франция задержала Дурова

Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией
#россия
#франция
#бизнес
#предприниматель
#обвинение
#вконтакте
#сми
#мошенничество
#париж
#дмитрий песков
#telegram
#информация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
TNI: Бомбардировщик Ту-160 может стать «молотом Путина» в борьбе против НАТО
26 августа 2024, 14:12

Фото: istockphoto/aarrows

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 может стать настоящим «молотом» президента России Владимира Путина в случае вооружённого конфликта с Североатлантическим альянсом. Главная задача этого самолёта — стратегические удары.
Военный обозреватель американского издания The National Interest (TNI) назвал Ту-160 (по классификации НАТО — Blackjack) очень впечатляющей машиной, которая остаётся самым крупным и тяжёлым сверхзвуковым боевым самолётом в истории.

По мнению автора публикации, в случае конфликта с США и НАТО российские Воздушно-космические силы будут использовать бомбардировщик против наиболее важных объектов противника, либо в качестве платформы для запуска ядерного оружия, в зависимости от степени эскалации.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что аналога российскому бомбардировщику Ту-160М в мире не существует. В декабре прошлого года бывший министр обороны РФ заявил, что в 2024 году ВКС получат на вооружение два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту160М.

Читайте также:

Российскому военному предложили крупную сумму за угон самолёта Ту-22М3

Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34

Российские бомбардировщики стали в разы опаснее
#сша
#владимир путин
#президент
#вкс
#вооружение
#министр
#нато
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Еврокомиссии отказались комментировать задержание Дурова во Франции
26 августа 2024, 13:49

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

В Еврокомиссии не комментируют задержание в Париже сооснователя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. В организации считают произошедшее «национальным расследованием» Франции.
Об этом заявили в пресс-службе ЕК, добавив, что по всем вопросам, связанным с ситуацией, следует обращаться к французским властям. Ранее источник ТАСС в юридических кругах в Брюсселе заявил, что арест Дурова отвечает «духу и принципам» Акта о цифровых услугах ЕС. Этот документ предполагает ответственность интернет-платформы за размещённый на ней контент.

Акт о цифровых услугах ЕС был разработан под руководством еврокомиссара от Франции Тьерри Бретона, курирующего развитие внутреннего рынка, милитаризацию промышленности ЕС и контроль над цифровым пространством.

Читайте также:

Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

Симоньян раскрыла, зачем Франция задержала Дурова

В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции
#арест
#интернет
#контроль
#развитие
#ек
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: ответ РФ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет
26 августа 2024, 13:49

Фото: Сайт Кремля

Враждебные действия ВСУ, включая атаки в Курской области, не останутся без ответа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщили в ТАСС.
Дмитрий Песков прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что российское руководство приняло решение об ответе на действия ВСУ в Курской области.

«Здесь речь не идёт об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут оставаться без соответствующего ответа. Он обязательно будет», — сказал Песков.
По мнению президента РФ, вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область — это попытка остановить продвижение российских войск.

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.

Ранее ВС РФ нейтрализовала трех разведчиков 22-й бригады ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Кремле опровергли информацию о встрече Дурова и Путина в Баку

Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
#сша
#операция
#мчс
#страны
#человек
#опасность
#режим
#всу
#минобороны
#песков
#атака
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле опровергли информацию о встрече Дурова и Путина в Баку
Песков: Путин не встречался с Дуровым в Баку
26 августа 2024, 13:21

Фото: Сайт Кремля

Глава государства Владимир Путин не встречался в Баку с бизнесменом Павлом Дуровым, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», - прокомментировал Песков соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ сообщали, что Путин якобы во время поездки в Азербайджан встречался с основателем мессенджера Telegram.

Предпринимателя Павла Дурова задержали в Париже во французской авиагавани Ле Бурже, когда тот выходил из своего джета 24 августа.

Российское посольство во Франции сейчас проясняет ситуацию вокруг задержанного. Дурову вменяется соучастие в контрабанде запрещенных веществ, мошеннических действиях, отмывании средств и сокрытии контента, связанного с педофилией. В настоящее время фигурант находится под стражей.

Читайте также:

Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Источник в Анкаре рассказал об обсуждении места проведения второй конференции по Украине
#россия
#кремль
#владимир путин
#дмитрий песков
#новости
#павел дуров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова
СМИ: Делом Дурова занимаются жандармерия и управление по борьбе с мошенничеством
26 августа 2024, 13:13

Фото: соцсети Павла Дурова

Делом Павла Дурова занимаются жандармерия и управление по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.
В аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Позже французские СМИ писали, что Дурову продлили срок содержания под стражей.

«Отныне расследованием занимаются национальное киберподразделение жандармерии и Национальное управление по борьбе с мошенничеством», — отмечается в сообщениях СМИ.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.

До этого появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения СМИ.

В задержании французскими властями генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова можно без труда найти американский след. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова

Симоньян раскрыла, зачем Франция задержала Дурова

Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией
#россия
#франция
#бизнес
#ключи
#сми
#мошенничество
#париж
#дмитрий песков
#telegram
#информация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
Песков: переговоры с Киевом неактуальны
26 августа 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Переговоры с Киевом сейчас неактуальны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не вся информация о контактах является правдивой.
«Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер», — прокомментировал представитель Кремля вопрос, были ли переговоры между странами до нападения боевиков ВСУ под Курском.

Киев напал на Курскую область 6 августа утром. Отпор противнику дали бойцы ВС РФ, Росгвардия, а также пограничники. По оценке международного сообщества, Украина усиливает напряженность своими действиями.

Читайте также:

В США назвали последствия при ударе ВСУ по Москве и Петербургу

«Будет Чернобыль»: Военэксперт рассказал о последствиях массированной атаки по Украине

Боевики ВСУ вновь жалуются из-за своих неудач на фронте
#россия
#украина
#москва
#кремль
#новости
#киев
#сво
#война
#дмитрий песков
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Источник в Анкаре рассказал об обсуждении места проведения второй конференции по Украине
Источник в Анкаре: дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны
26 августа 2024, 11:10

Фото: istockphoto/naumoid

Осведомлённый дипломатический источник в Анкаре заявил, что дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны. Об этом информирует РИА Новости.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что Киев осуществляет переговоры с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией по поводу проведения второго саммита, посвященного Украине.

«Пока нет точных данных о дате и месте переговоров. Всё на стадии обсуждений», — отметил собеседник агентства.

По его словам, Турция не раз озвучивала свою позицию по переговорам на высшем уровне.

Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15 — 16 июня. В Кремле отметили, что рассматривать пути разрешения украинского конфликта без участия России является абсолютно нелогичным и бесперспективным.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также:

Беженка рассказала, что наемник застрелил девушку, которая назвала его фашистом

Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине

Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ
#владимир путин
#план
#турция
#конференция
#днр
#лнр
#владимир зеленский
#киев
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа главная черта характера Путина
Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар в отличие от его предшественников
26 августа 2024, 10:49

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин умеет держать удар в отличие от коллег и предшественников, рассказал в разговоре с ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин. Политик заметил, что давно знаком с главой государства в совместной работе.
«Его ничего не поражает и не удивляет. Я рад тому, как он умеет держать удар», — пояснил Степашин.

Он подчеркнул, что Путин ни разу не позволил себе «сорваться» с учетом нынешних тяжелых обстоятельств, а именно, нападения боевиков ВСУ под Курском, экономического давления со стороны Запада на Россию и других.

«Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был СССР, с Ельциным много работал, но, чтобы не сорваться — невозможно», — резюмировал Степашин.
Ранее сообщалось, что Путин является одним из самых упоминаемых президентов в американских СМИ.

Читайте также:

Эксперт раскрыл судьбу военных баз Финляндии в случае конфликта РФ и НАТО

Экс-премьер допустил переговоры между РФ и США по Украине

В МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России
#россия
#владимир путин
#президент
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф