В Германии сделали громкое заявление о «Северном потоке»

Враждебные действия ВСУ, включая атаки в Курской области, не останутся без ответа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщили в ТАСС.

«Здесь речь не идёт об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут оставаться без соответствующего ответа. Он обязательно будет», — сказал Песков.





Дмитрий Песков прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что российское руководство приняло решение об ответе на действия ВСУ в Курской области.По мнению президента РФ, вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область — это попытка остановить продвижение российских войск.