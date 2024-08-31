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Взрывы на российских газопроводах «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были произведены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, а также Польши и Германии. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık.
Согласно информации источника, эта диверсия не могла «произойти без вмешательства могущественных стран». Примечательно, что к такому выводу приходят все серьезные исследовательские институты и средства массовой информации.
Уточняется, что Вашингтон с самого начала был против строительства трубопроводов, которые бы осуществляли перекачку российского газа.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Уточняется, что Вашингтон с самого начала был против строительства трубопроводов, которые бы осуществляли перекачку российского газа.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Екатерина Коршунова