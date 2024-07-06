Фицо впервые после покушения появился на публике

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения 5 мая. Об этом сообщает словацкое издание spravy.pravda.sk. Он выступил с речью по случаю государственного праздника в Словакии – Дня святых Кирилла и Мефодия.
Во время своего выступления Фицо заявил об отказе от прогрессивных и либеральных идеологий, которые, по его мнению, «распространяют как рак и подобны яду».
Кроме того, премьер-министр Словакии похвалил своего венгерского коллегу Виктора Орбана после поездок в Киев и Москву.
Напомним, 15 мая Фицо был ранен в результате стрельбы на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Стрелявший в него писатель Юрай Цинтула был отправлен в СИЗО.
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«Я не хочу, чтобы Словакия оказалась в числе стран, которые создают карикатуру на западную цивилизацию», – подчеркнул он.
Кроме того, премьер-министр Словакии похвалил своего венгерского коллегу Виктора Орбана после поездок в Киев и Москву.
«Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», – сказал политик.
Напомним, 15 мая Фицо был ранен в результате стрельбы на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Стрелявший в него писатель Юрай Цинтула был отправлен в СИЗО.
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Александр Климов