Премьер Словакии Фицо выразил восхищение Орбаном после его поездки в Киев и Москву

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Премьер-министр Словакии Роберто Фицо выразил восхищение своим венгерским коллегой после его поездки в Киев и Москву, передает РИА Новости.
«Я хочу выразить восхищение премьеру Венгрии, который не колебался и поехал и в Киев, и в Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», — заявил он в рамках первого публичного выступления после покушения в мае.
Также политик добавил, что переговоры о мире никогда не бывают лишними.
Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.
Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.
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Александр Климов