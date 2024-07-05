Венгрия отменила встречу Сийярто с главой МИД Германии Бербок

Фото: iStock/MarinaLitvinova
Венгрия отменила запланированную на 8 июля встречу в Будапеште между министром иностранных дел Петером Сийярто и главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщает Reuters.
Источник агентства в министерстве иностранных дел Германии заявил, что там удивилась подобному решению.
В германском внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломаты нуждаются в «серьезной и честной дискуссии» после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
5 июля Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.
Читайте также:
«Бред бюрократов Брюсселя»: Орбан назвал помеху для мира на Украине
Ушаков: Орбан не передавал Путину послания от украинского президента
Путин и Орбан на переговорах обсудят тему Украины
В германском внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломаты нуждаются в «серьезной и честной дискуссии» после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
5 июля Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.
Читайте также:
«Бред бюрократов Брюсселя»: Орбан назвал помеху для мира на Украине
Ушаков: Орбан не передавал Путину послания от украинского президента
Путин и Орбан на переговорах обсудят тему Украины
Александр Климов