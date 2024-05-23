Стал известен мотив стрелявшего в Фицо

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Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула выступал против остановки поставок оружия на Украину, это и стало основным мотивом для совершения покушения на политика. Информация подтверждена в заявлении суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ранее вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блаха сообщал, что преступник является проукраинским, однако, по его словам, западные СМИ пытаются скрыть этот факт.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.
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«Западные СМИ пытаются скрыть тот факт, что нападавший и потенциальный террорист Цинтула является политическим фанатиком из их собственного лагеря», — написал Блаха в своём Telegram-канале.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.
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Элина Позднякова