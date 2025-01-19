Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсетях.
Уточняется, что словацкий премьер также подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Европейского союза. Соответствующее решение Фицо объяснил остановкой Украиной транзита газа в Европу.
По словам политика, Зеленский думает, что все должны быть его слугами.
Ранее Фицо пригрозил Киеву серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам политика, Зеленский думает, что все должны быть его слугами.
Ранее Фицо пригрозил Киеву серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова