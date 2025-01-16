Словакия не примет попытки Украины прекратить транзита газа из РФ в Европу

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Словакия не согласится с попытками Украины прекратить транзит газа из России в Европу. Об этом заявил «Известиям» глава комитета по международным делам Национального совета страны Мариан Кери.
«Мы никогда не будем согласны с тем, чтобы закончился транзит газа из России в Европу. Мы, Словакия, в тяжелой позиции, поскольку у нас нет выхода к морю. Мы внутри Европы. А это проблема для Словакии. Мы надеемся, что транзит газа через Украину возобновится», — рассказал Кери.
Представитель Словакии выразил надежду на возобновление транзита российского газа через Украину. Если этого не произойдет, то по словам Кери, премьер-министр страны Роберт Фицо прекратит оказание гуманитарной помощи для Украины. Также Словакия может воспользоваться правом вето в Евросоюзе.
Напомним, что с 1 января этого года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Киев отказался продлевать соответствующее соглашение. В связи с этим, природное топливо перестало поступать в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию по данному направлению.
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Иван Мусатов