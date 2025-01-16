Премьер Словакии Фицо анонсировал встречу с Зеленским в ближайшие дни

Уходящий президент США Джо Байден признался, что в ходе одного из разговоров с российским лидером Владимиром Путиным в начале СВО пообещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не принимать страну в НАТО. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала MSNBC.