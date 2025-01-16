Премьер Словакии Фицо анонсировал встречу с Зеленским в ближайшие дни

Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в ближайшие дни. В настоящее время политики выбирают подходящую дату, пишет портал iROZHLAS.
Фицо подчеркнул, что встреча с украинским лидером должна состояться в ближайшие несколько дней. При этом он не приводит деталей предстоящего диалога, а также не раскрывает, где именно состоится встреча.
Напомним, что ранее Зеленский резко выразился в адрес премьера Словакии, назвав его «недальновидным политиком» за стремление нормализовать отношения с Россией. Фицо, в свою очередь, назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом».
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Анастасия Чинкова