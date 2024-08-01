Flightradar24: В Калининграде сел самолёт для обмена заключёнными

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На фоне появившихся сообщений о возможном обмене американского журналиста Эвана Гершковича, осуждённого в России за шпионаж на 16 лет колонии, над Калининградом замечен самолёт, который ранее был задействован во время других обменов.
Например, указанный авиалайнер Aн-148-100E использовался при обмене Виктора Бута, напоминает портал Flightradar24. Борт вылетел в 6:11 по московскому времени из столичного аэропорта Внуково и взял курс на Калининград. В момент полёта этот самолёт был самым отслеживаемым на сайте портала. Позже лайнер приземлился в аэропорту Калининграда.
Ранее американский телеканал Fox News сообщал, что Гершкович может вернуться в США 1 августа в рамках обмена заключёнными. Журналист был задержан сотрудниками ФСБ 30 марта в Екатеринбурге. По данным силовиков, он собирал сведения, составляющие государственную тайну, о работе российского ВПК и намеревался передать их американской стороне.
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Александр Бойцов