В Германии раскрыли, ждать ли нового контрнаступления ВСУ

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Украинские политики в частных беседах признают, что в ближайшее время нет шансов для повторения контрнаступления ВСУ. Об этом в соцсети X написал заместитель главреда издания Bild Пауль Ронцхаймер.
Он призвал чиновников открыто и чётко освещать события на передовой. Если этого не делать, предупреждает Ронцхаймер, Украина может вообще остаться без помощи.
Ронцхаймер добавил, что в предстоящем году Евросоюзу, а в частности Германии, предстоит взять на себя гораздо больше ответственности за всё происходящее в зоне конфликта.
Ранее в МИД Германии сообщили о выделении 23 миллионов евро на укрепление защиты от кибератак.
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Ронцхаймер добавил, что в предстоящем году Евросоюзу, а в частности Германии, предстоит взять на себя гораздо больше ответственности за всё происходящее в зоне конфликта.
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Анастасия Чинкова