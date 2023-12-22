Германия за неделю отправила Украине 3 ЗСУ Gepard с запчастями и 10 БПЛА Vector

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Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent и десятки тысяч боеприпасов за неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обновлённый список на сайте правительства ФРГ.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян