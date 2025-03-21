Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз может привести к краху экономики объединения. Свою позицию он озвучил в эфире радиостанции Kossuth, подводя итоги саммита ЕС в Брюсселе.
Орбан отметил, что большинство участников саммита поддержали вступление Украины к ЕС. Он подчеркнул, что процесс вступления будет сопровождаться большими расходами на поддержку Украины, сейчас у Евросоюза нет таких средств.
Ранее премьер-министр Венгрии сообщил, что Владимир Зеленский на саммите ЕС вёл себя так, будто Украина уже является членом Евросоюза, хотя на самом деле Зеленский является просителем, который только хочет вступить в союз. Видео со своим заявлением он опубликовал на Facebook*.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Ранее премьер-министр Венгрии сообщил, что Владимир Зеленский на саммите ЕС вёл себя так, будто Украина уже является членом Евросоюза, хотя на самом деле Зеленский является просителем, который только хочет вступить в союз. Видео со своим заявлением он опубликовал на Facebook*.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина