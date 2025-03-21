Спецпосланник президента США по Украине раскрыл интересную деталь беседы Трампа с Зеленским

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью изданию ABC News.
В ходе интервью Келлог отметил, что Зеленскому не следовало «играть на публику» во время встречи с Трампом, которая состоялась в Белом доме 28 февраля.
Позже, 19 марта Трамп по инициативе главы киевского режима провёл с ним телефонный разговор. В результате американский лидер охарактеризовал итоги беседы как «очень хорошие».
Напомним, что Кит Келлог был назначен Трампом в качестве спецпосланника по Украине. На этом посту чиновник будет курировать контакты с киевскими властями и лично Владимиром Зеленским. Американский лидер отмечал, что Келлог «хорошо знает» власти Украины.
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Позже, 19 марта Трамп по инициативе главы киевского режима провёл с ним телефонный разговор. В результате американский лидер охарактеризовал итоги беседы как «очень хорошие».
Напомним, что Кит Келлог был назначен Трампом в качестве спецпосланника по Украине. На этом посту чиновник будет курировать контакты с киевскими властями и лично Владимиром Зеленским. Американский лидер отмечал, что Келлог «хорошо знает» власти Украины.
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Анастасия Чинкова