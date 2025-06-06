Focus: ВВС Германии подняли истребители по тревоге из-за Ил-20 близ учений НАТО
Истребители ВВС Германии подняли в небо из-за российского самолета Ил-20, который летел рядом с территорией, где проводились учения НАТО. Об этом пишет Focus.
«Два истребителя Eurofighter бундесвера поднялись по тревоге из-за российского разведывательного самолёта над Балтийским морем», — передает издание.
Истребители ФРГ были подняты в воздух для сопровождения российского Ил-20.
Отмечается, что этот случай стал уже шестым схожим инцидентом с начала года. В связи с этим ситуацию в Балтийском море назвали все более напряженной.