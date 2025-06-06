Focus: ВВС Германии подняли истребители по тревоге из-за Ил-20 близ учений НАТО

06 июня 2025, 01:33

Фото: iStock/rebius

Истребители ВВС Германии подняли в небо из-за российского самолета Ил-20, который летел рядом с территорией, где проводились учения НАТО. Об этом пишет Focus.







«Два истребителя Eurofighter бундесвера поднялись по тревоге из-за российского разведывательного самолёта над Балтийским морем», — передает издание.