В ЕС опасаются, что Трамп выступит против критики в адрес России

05 июня 2025, 21:56

WP: дипломаты ЕС опасаются, что Трамп откажется от обещаний помощи Украине

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Дипломаты Евросоюза выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп во время дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит против обещаний помощи Украине и попытается заблокировать добавление критических формулировок в адрес России. Об этом пишет газета The Washington Post.