В ЕС опасаются, что Трамп выступит против критики в адрес России
Дипломаты Евросоюза выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп во время дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит против обещаний помощи Украине и попытается заблокировать добавление критических формулировок в адрес России. Об этом пишет газета The Washington Post.
Ранее издание Euractiv писало, что любая попытка европейских стран-членов НАТО отметить в итоговой декларации саммита в Гааге якобы исходящую от России угрозу может привести к проблемам со Штатами на фоне посреднических усилий властей страны в попытках урегулировать конфлкикт между Россией и Украиной.
Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге.
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