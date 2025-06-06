США могут прекратить помогать Киеву из-за недовольства Трампа Зеленским
В Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева из-за недовольства президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Atlantic.
Как отмечают источники издания, недовольство Трампа вызвано недавними ударами Украины по российским аэродромам.
«В частном порядке выражал недовольство тем, что удары могут привести к эскалации конфликта» — передает журнал эмоции Трампа.
На фоне этого американские власти стали обсуждать потенциальное прекращение поставок Киеву.
В маттериале отмечается, что Трамп считает Зеленского человеком с «горячей головой» и называет того «плохим парнем». К тому же президент обвиняет главу киевского режима в том, что он провоцирует начало новой мировой войны. Сам Трамп считает, что Зеленскому необходимо сфокусироваться исключительно на переговорах с российской стороной в Стамбуле.