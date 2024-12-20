Фон дер Ляйен: ЕС выделил Украине 130 миллиардов евро

Фото: iStock/darkojow
На текущий момент Евросоюз выделил Украине 130 миллиардов евро. Этим поделилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что заявления руководства ЕС о продолжении поддержки Украины после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа являются сомнительными. По словам венгерского политического эксперта Дьерда Ногради, Евросоюз не сможет обеспечить нужной поддержки киевскому режиму из-за пустеющих военных складов и отсутствия необходимого количества денег.
Читайте также:
Ирландский журналист раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ
Минобороны Финляндии: страна готовится к продолжительным войнам
Евросоюз принял постановление о решении оставить активы России замороженными
Иван Мусатов