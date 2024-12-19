Минобороны Финляндии: страна готовится к продолжительным войнам

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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о подготовке его страны к продолжительным войнам. Этим поделились на сайте ведомства к публикации обновленного оборонного доклада.
«Мы укрепим способность Финляндии противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы», — говорится в пресс-релизе.На данный момент этот оборонный доклад является первым в истории Финляндии с момента вступления страны в НАТО. При этом в списке потенциального агрессора для ЕС и Финляндии значится Россия.
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