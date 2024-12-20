Ирландский журналист раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ

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Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ во время пресс-конференций глав государств. В своей публикации в соцсети X он привел в пример Владимира Путина, который отвечал на вопросы журналистов со всего мира.
«Владимир Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — заявил Боуз.
Такой комментарий журналист дал на фоне прошедшей пресс-конференции президента России Владимира Путина. На ней глава страны ответил на вопросы журналистов, среди которых был сотрудник американского телеканала NBC Кир Симмонс.
Симмонс сказал Путину о том, что во время следующей его встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы окажется в более слабом положении. В ответ на это Путин заявил, что Россия за три года стала гораздо сильнее и в экономическом, и в оборонном плане. Также теперь РФ мало от кого зависит после укрепления своего суверенитета.
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