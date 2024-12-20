Ирландский журналист раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ во время пресс-конференций глав государств. В своей публикации в соцсети X он привел в пример Владимира Путина, который отвечал на вопросы журналистов со всего мира.