Фон дер Ляйен назвала Путина «хищником»

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня заявила, что видит в президенте России Владимире Путине «хищника». Её слова прозвучали в контексте обсуждения безопасности Европы и транслировались на YouTube-канале DRM News.



По утверждению фон дер Ляйен, в последние годы Россия якобы применяет против европейских стран тактику «гибридных атак», включая кибератаки и манипулирование миграционными потоками.

Глава ЕК отметила, что Евросоюз должен сохранять бдительность и быть готовым к «сдерживанию угроз» с восточного направления.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения военной помощи Украине. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила о согласовании плана подготовки украинских военных европейскими инструкторами прямо на территории Украины. Однако сроки реализации этой инициативы пока не уточняются.

Эскалация риторики в адрес России и новые инициативы ЕС в военной сфере свидетельствуют об усилении напряженности между Брюсселем и Москвой на фоне продолжающегося конфликта.

Анастасия Чинкова

