Фон дер Ляйен назвала Путина «хищником»

29 августа 2025, 18:38

Глава ЕК Фон дер Ляйен увидела в Путине хищника

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня заявила, что видит в президенте России Владимире Путине «хищника». Её слова прозвучали в контексте обсуждения безопасности Европы и транслировались на YouTube-канале DRM News.