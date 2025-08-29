Песков: Путин не исключает возможности встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом представитель главы государства ответил на соответствующий вопрос РИА Новости.
«Путин не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским)», — передает агентство ответ Пескова.
При этом пресс-секретарь заявил о необходимости встреч на высшем уровне, чтобы можно было финализировать наработки экспертов. Песков отметил, что все позиции России по украинскому конфликту доведены до киевских властей.