Песков: Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Таким образом представитель главы государства ответил на соответствующий вопрос РИА Новости.

«Путин не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским)», — передает агентство ответ Пескова.

При этом пресс-секретарь заявил о необходимости встреч на высшем уровне, чтобы можно было финализировать наработки экспертов. Песков отметил, что все позиции России по украинскому конфликту доведены до киевских властей.
Иван Мусатов

