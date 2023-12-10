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Названа самая несчастная страна ЕС

Евростат: Болгария является самой несчастной страной в Евросоюзе
10 декабря 2023, 02:54
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Болгария признана самой неудовлетворенной страной, входящей в состав Евросоюза (ЕС), согласно результатам исследования европейского статистического агентства Евростат, о чем сообщает The Independent.

Болгары оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов из десяти. Также выявлено, что немцы не слишком довольны жизнью, оценивая ее на 6,5 баллов. Некоторые из них также выразили тревогу и апатию.

Согласно данным исследования, самые счастливые жители обитают в Австрии, оценив свое удовлетворение жизнью на восемь баллов. Также высокие показатели были зафиксированы в Румынии, Польше и Финляндии, которые разделяют второе место с результатом в 7,7 баллов.

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#жители
#ес
#запад
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Очередной спецборт МЧС доставит россиян из Египта в Москву
Спецборт МЧС доставит в Москву очередную группу россиян, эвакуированных из Газы
10 декабря 2023, 04:27

Фото: iStock/e-crow

В МЧС России заявили о вылете специального самолета в Москву с российскими гражданами и их семьями, которые были эвакуированы из сектора Газа, передает ТАСС.
Представители пресс-службы подчеркнули, что оперативная группа МЧС в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших через контрольный пункт «Рафах».

Они также отметили, что сегодняшний рейс стал 11-м по счету, организованным авиацией чрезвычайного ведомства в рамках гуманитарной миссии по эвакуации российских граждан и их семей из зоны палестино-израильского конфликта.

Ранее было объявлено о вылете спецборта МЧС России из Каира в Москву. По информации ведомства, на борту Ил-76 находятся 68 человек, включая 31 ребенка.

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#мчс
#человек
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Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины
Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Милея
10 декабря 2023, 03:39

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса украинского лидера.
Во время своего путешествия в Латинскую Америку Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой.

Торжественная церемония инаугурации нового президента Аргентины запланирована на воскресенье, 10 декабря.

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#закон
#церемония
#путешествия
#зеленский
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Раскрыта редкая тактика российских снайперов в зоне СВО
Оружейник Лобаев рассказал о необычной тактике снайпера в зоне СВО
10 декабря 2023, 02:40

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российский разработчик снайперских систем от Lobaev Arms Владислав Лобаев раскрыл малоприменимую тактику, используемую бойцами в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Он поделился этой информацией в своем Telegram-канале.
Лобаев подтвердил популярное утверждение о том, что снайпер делает один или два выстрела.

«Это верно, но есть исключения», — заявил он.
В качестве примера он привел рассказ снайпера, использующего его винтовку DXL-4 «Севастополь» под патрон 375 CheyTac. Этот снайпер рассказал, что ему потребовалось более десяти выстрелов, чтобы полностью уничтожить группу противника с одной позиции, так как у него закончились два магазина по пять патронов, и он был вынужден дозаряжать патроны вручную по одному.

«Итог: семь двухсотых и трехсотые. Из 12 выстрелов — два промаха», — отчитался боец.
Украинским военным удалось уйти, так как напарник снайпера не мог дать корректировку огня, занимаясь поиском контрснайперских групп.

Лобаев охарактеризовал этот случай как «эпизод для снайперских учебников».

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#севастополь
#всу
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В Италии предложили «безопасную» замену Зеленскому
Antidiplomatico: Ермак будет безопасным для Зеленского преемником
10 декабря 2023, 02:21

Итальянское издание Antidiplomatico высказало мнение о том, что наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского было бы выдвижение главы его офиса Андрея Ермака на президентских выборах.
По мнению авторов статьи, такой шаг обеспечил бы более плавный переход власти, а выборы могли бы предоставить отличную возможность для смены руководства. Они утверждают, что другие кандидаты представляют угрозу для политической карьеры и жизни Зеленского.

Однако статья отмечает, что доверие украинцев к Ермаку довольно низкое. По данным исследования, проведенного соцслужбой Центра Разумкова в июле, лишь 37,8 процента респондентов отнеслись благосклонно к главе офиса президента Украины.

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#выборы
#переход
#опасность
#всу
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Немцы вышли на протесты против открытия центра для беженцев
Spiegel: более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в Гере
10 декабря 2023, 01:21

Фото: istockphoto/andriano_cz

Жители немецкого города Гера провели акцию протеста против открытия центра для беженцев, сообщает издание Spiegel.
Демонстрация состоялась в субботу, 9 декабря, и по данным издания, число участников превысило 1200 человек.

В этот же день состоялся автомобильный парад в знак протеста против создания центра.

По информации газеты, планируется открыть центр для беженцев в бывшем здании больницы, где смогут разместиться около 200 человек.

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#человек
#больницы
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Венгрия раскритиковала новый украинский закон о правах нацменьшинств
МИД Венгрии: украинский закон о меньшинствах не отвечает требованиям Будапешта
09 декабря 2023, 23:32

Фото: iStock/alexis84

Госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер в соцсетях выразил намерение тщательно изучить новый закон Украины о правах национальных меньшинств и его исполнение.
Тем не менее, он отметил, что закон не соответствует всем требованиям Будапешта.

Менцер написал, что права венгерского сообщества на Украине начали ограничивать в течение последних восьми лет, и этот процесс продолжается.

«Мы, конечно, тщательно оценим решение, принятое украинским парламентом вчера, но уже сейчас видно, что оно далеко от восстановления прав, установленных в 2015 году. Вместе с тем мы будем внимательно следить за его реализацией», — написал Менцер.
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#россия
#права
#закон
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Во Франции заявили о намерении США «сжечь дотла» Украину
Французский политик Филиппо: США откажутся от Украины и сожгут ее дотла
09 декабря 2023, 23:17

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что США собираются отказаться от Украины и полностью отрезать ее от поддержки, доведя до краха.
Он отметил резкие изменения в отношении Украины в материалах СМИ и утверждает, что медиа начинают осознавать неизбежное ухудшение ситуации для Киева и его разрыв с Вашингтоном. Филиппо отметил, что эти прогнозы он делал полтора года назад, но тогда был подвергнут критике.

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Хантер Байден описал Илона Маска фразой «плевать на всех, кроме себя»

Депутат Европарламента Уоллес: Запад загоняет Украину в долговую ловушку
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#медиа
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#депутат
#запад
#байден
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Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить
Сын Байдена заявил, что республиканцы хотят его убить, чтобы добраться до отца
09 декабря 2023, 22:04

Фото: iStock/lucky-photographer

Сын президента США Хантер Байден обвинил своих критиков, в том числе из рядов республиканской партии, в том, что они пытаются убить его, зная, что его отец, президент США Джо Байден, не справится с этой потерей. Об этом Байден-младший сообщил в ходе подкаста американского диджея Moby.
По мнению Хантера, дело не в нем, а в тотальном уничтожении президентства. Также Байден-младший заявил, что утверждение о «преступной семье Байденов» являются лживыми, так как вся жизнь президентской семьи находилась на виду у мирового сообщества. 

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США завело новое уголовное дело в отношении сына президента США — Хантера Байдена. Согласно обвинительному заключению, поступившему в базу окружного суда Центрального округа Калифорнии, сына американского лидера обвиняют в неуплате налогов, уклонении от уплаты налогов и подаче недостоверных налоговых деклараций.

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#сша
#уголовное жизнь
#семьи
#минюст
#байден
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Хантер Байден описал Илона Маска фразой «плевать на всех, кроме себя»
Хантер Байден раскритиковал Маска из-за его отношения к американской демократии
09 декабря 2023, 21:39

Фото: iStock/rarrarorro

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден в ходе подкаста диджея Moby осудил генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за наплевательское отношение к демократии и свободе слова. Трансляция велась на YouTube.
Хантер считает, что Маску все равно на демократию Вашингтона, а также американскому бизнесмену нет дела до защиты свободы слова и голосования в государстве. По словам сына Джо Байдена, Маску «наплевать на всех, кроме него самого».

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США завело новое уголовное дело в отношении сына президента США — Хантера Байдена. Согласно обвинительному заключению, поступившему в базу окружного суда Центрального округа Калифорнии, сына американского лидера обвиняют в неуплате налогов, уклонении от уплаты налогов и подаче недостоверных налоговых деклараций. 

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#дело
#уголовное дело
#мид
#мир
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