Названа самая несчастная страна ЕС

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Болгария признана самой неудовлетворенной страной, входящей в состав Евросоюза (ЕС), согласно результатам исследования европейского статистического агентства Евростат, о чем сообщает The Independent.
Согласно данным исследования, самые счастливые жители обитают в Австрии, оценив свое удовлетворение жизнью на восемь баллов. Также высокие показатели были зафиксированы в Румынии, Польше и Финляндии, которые разделяют второе место с результатом в 7,7 баллов.
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