Фон дер Ляйен обвинила Минск в «гибридной атаке»: Брюссель обещает жёсткий ответ

01 декабря 2025, 22:36

ЕС готовит новый пакет санкций против Белоруссии из-за метеозондов над Литвой

Фото: Istock / AlxeyPnferov

Европейский союз собирается ввести очередные санкции против Белоруссии на фоне инцидентов с метеозондами, которые, по данным Вильнюса, вторгаются в литовское воздушное пространство. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что Брюссель воспринимает происходящее как целенаправленные провокации.