Фон дер Ляйен обвинила Минск в «гибридной атаке»: Брюссель обещает жёсткий ответ
Европейский союз собирается ввести очередные санкции против Белоруссии на фоне инцидентов с метеозондами, которые, по данным Вильнюса, вторгаются в литовское воздушное пространство. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что Брюссель воспринимает происходящее как целенаправленные провокации.
По её словам, подобные «гибридные атаки» со стороны Минска являются недопустимыми, и Литва может рассчитывать на полную поддержку Евросоюза. Фон дер Ляйен отметила, что сейчас готовятся дополнительные меры в рамках санкционного режима, действующего против Белоруссии.
Напомним, в октябре Литва временно закрыла границу с Белоруссией, объяснив своё решение многочисленными случаями появления метеозондов, которые, как утверждали власти, применялись для контрабанды и создавали угрозу гражданским авиарейсам. В ответ Минск ограничил въезд грузовиков из Литвы и Польши на свою территорию.
