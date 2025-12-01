США готовят «историческую сделку»: Руанда и Конго подпишут мир при посредничестве Трампа

01 декабря 2025, 22:19

Трамп собирает лидеров Руанды и ДР Конго в Белом доме для подписания мира

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп намерен выступить посредником в нормализации отношений между Руандой и Демократической Республикой Конго.