США готовят «историческую сделку»: Руанда и Конго подпишут мир при посредничестве Трампа

Трамп собирает лидеров Руанды и ДР Конго в Белом доме для подписания мира
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп намерен выступить посредником в нормализации отношений между Руандой и Демократической Республикой Конго.



Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, 4 декабря он примет в Вашингтоне президента Руанды Поля Кагаме и лидера ДР Конго Феликса Чисекеди — во время встречи планируется подписание мирного соглашения.

По словам Левитт, предстоящая договорённость станет «исторической» и предусматривает политическое и экономическое урегулирование.

Ранее, 27 июня, стороны уже подписывали документ по прекращению конфликта в столице США. Тогда Руанда взяла на себя обязательство вывести войска в течение 90 дней и совместно с Конго сформировать за 30 дней координационный механизм безопасности.

Новый раунд переговоров должен подтвердить выполнение достигнутых договорённостей и закрепить мирный курс между государствами.

Софья Метелева

