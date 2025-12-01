США готовят «историческую сделку»: Руанда и Конго подпишут мир при посредничестве Трампа
Президент США Дональд Трамп намерен выступить посредником в нормализации отношений между Руандой и Демократической Республикой Конго.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, 4 декабря он примет в Вашингтоне президента Руанды Поля Кагаме и лидера ДР Конго Феликса Чисекеди — во время встречи планируется подписание мирного соглашения.
По словам Левитт, предстоящая договорённость станет «исторической» и предусматривает политическое и экономическое урегулирование.
Ранее, 27 июня, стороны уже подписывали документ по прекращению конфликта в столице США. Тогда Руанда взяла на себя обязательство вывести войска в течение 90 дней и совместно с Конго сформировать за 30 дней координационный механизм безопасности.
Новый раунд переговоров должен подтвердить выполнение достигнутых договорённостей и закрепить мирный курс между государствами.
