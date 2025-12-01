Президент США предложил премьер-министру Израиля обсудить мирные инициативы в Вашингтоне
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил провести личную встречу в Белом доме в ближайшее время.
Как сообщили в пресс-службе израильского лидера, разговор также коснулся ключевых вопросов безопасности региона, включая разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа.
Кроме того, Трамп и Нетаньяху обсудили возможности расширения мирных соглашений с другими странами Ближнего Востока, подчеркнув важность укрепления стабильности и сотрудничества в регионе.
