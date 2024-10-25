Фон дер Ляйен отметила встречу с премьером Сербии после его диалога с министром России

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его переговоров с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на главу постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэля Жоффре.
В пятницу Вучевич принял в Белграде министра экономического развития России Максима Решетникова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономической повестки России и Сербии, реализацию ныне действующих совместных проектов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
После этого фон дер Ляйен сообщила об отмене встречи с Вучевичем. Это решение напрямую связано с прошедшими переговорами с российским министром.
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Анастасия Чинкова