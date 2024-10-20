Путин и Вучич поговорили по телефону впервые за два с половиной года

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Главы государств побеседовали впервые за два с половиной года.
Беседа была приурочена к 80-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, сообщает информационное агентство Tanjug. Как ранее признавался сербский лидер, официальных контактов между главами России и Сербии не было уже довольно давно. Если точнее, Путин и Вучич не встречались и не говорили по телефону два с половиной года.
Он назвал разговор с Путиным открытым и предметным. Главы государств поговорили о 80-летии освобождения Белграда от нацистов, поблагодарили друг друга за поздравления и отметили гордый и свободолюбивый дух сербского народа.
Во время разговора Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям. Он также поблагодарил российского президента за понимание и поддержку в косовском вопросе.
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Он назвал разговор с Путиным открытым и предметным. Главы государств поговорили о 80-летии освобождения Белграда от нацистов, поблагодарили друг друга за поздравления и отметили гордый и свободолюбивый дух сербского народа.
Во время разговора Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям. Он также поблагодарил российского президента за понимание и поддержку в косовском вопросе.
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Александр Бойцов