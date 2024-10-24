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В Сербии заявили о подчинении ордеру Интерпола на арест нациста Гунько (Хунки)

Вулин: Сербия подчиниться ордеру Интерпола на арест нациста Гунько
24 октября 2024, 10:46
Фото: iStock/imranahmedsg

Фото: iStock/imranahmedsg

Сербия подчинится ордеру на арест украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) по линии Интерпола. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин в беседе с РИА Новости на полях саммита БРИКС в Казани.
Он отметил, что Сербия является частью Интерпола, поэтому она подчиниться ордеру на арест.

Также он добавил, что не может принять тот факт, что военным преступникам удаётся найти себе убежище.



Вулин подчеркнул, что в настоящее время постепенно оживают многие элементы нацистской идеологии. Невозможно прославлять представителей этой идеологии в своей стране и, при этом, не поддерживать сам нацизм.

По его словам, потомки нацистской идеологии желают реванша, чтобы переписать историю Второй мировой войны. Это является, вероятнее всего, одной из причин развала Югославии и СССР. Это некая отместка за войну, и эта месть продолжается по сей день, отметил Вулин.

Больше всего потомки нацистов стыдятся поражения в войне, а не того, что делали их предки в эти годы, заключил сербский вице-премьер.

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#сербия
#арест
#розыск
#нацизм
#преступление
Лидеры стран БРИКС решили пока не принимать в состав новые государства
24 октября 2024, 10:54

Фото: сайт Кремля

Лидеры стран-участников БРИКС в ходе саммита в Казани приняли решение пока не принимать в состав объединения новых участников, а присвоить им статус партнёров. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, слова которого приводит агентство IRNA.
Отмечается, что в настоящий момент от 30 до 35 государств желают вступить в БРИКС. Однако в ходе саммита главы государств объединения приняли решение пока не принимать в объединение новых участников. Однако части из желающих будет присвоен статус партнёров БРИКС.

По словам Арагчи, в ходе саммита было разработано положение с описанием критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы ему присвоили статус партнёра БРИКС.

Глава иранского МИД добавил, что для принятия государства в состав объединения необходим консенсус среди всех его участников.

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Politico назвала страны НАТО, выступающие против принятия Украины в альянс
24 октября 2024, 10:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Против немедленного вступления Украины в НАТО выступают США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания. Такие данные приводит Politico со ссылкой на свои источники.
Согласно данным издания, Вашингтон и Берлин не хотят быть втянутыми в прямой конфликт с Москвой. Однако США и Германия не исключают вступление Украины уже после завершения боевых действий.

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — рассказал изданию один из должностных лиц НАТО.

По словам еще одного чиновника НАТО, данные страны лишь абстрактно поддерживают приглашение Украины, однако, как только это начнет происходить, они публично заявят о своем нежелании.

При этом Венгрия и Словакия также против вступления Украины в альянс. Лидеры этих стран, Виктор Орбан и Роберт Фицо, занимают в целом прокремлевскую линию, заключается в статье.

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Финляндия навсегда закрыла два КПП на границе с Россией
В Финляндии сообщили о полном прекращении работы двух КПП на границе с Россией
24 октября 2024, 10:15

Фото: iStock/FooTToo

Пограничная охрана Финляндии сообщила о полном прекращении работы двух временных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе погранохраны.
Отмечается, что речь идёт о КПП «Париккала» и «Инари». Ещё 21 февраля этого года представитель погранохраны Финляндии Марко Саарекс сообщал о предложении российской стороны закрыть эти погранпункты.

В ведомстве подчеркнули, что решение об открытии и закрытии таких временных КПП принимается совместно начальниками погранслужб Финляндии и России. В октябре они окончательно решили закрыть пункты «Париккала» и «Инари».

Пограничники, в свою очередь, примут необходимые практические меры для реализации данного решения. В частности, они демонтируют дорожные указатели места пересечения российско-финской границы.

Напомним, что движение через КПП «Париккала» было закрыто 19 апреля 2022 года, а «Инари» – 1 ноября 2022 года. При этом уточняется, что пункты могут возобновить свою работу в соответствии с аналогичным решением начальников погранслужб.

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#финляндия
#пограничники
#охрана
#политика
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Иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС, заявили в Госдуме
24 октября 2024, 09:52

Саммит БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила о попытках иноагентов дискредитировать проходящий в Казани саммит стран БРИКС. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале думского комитета.
Он подчеркнул, что на саммит были допущены представители СМИ из недружественных стран. И на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение мероприятия, хозяева этих СМИ-иноагентов ориентировали своих журналистов на заполнение информационного поля фейковыми сообщениями и прочим информационным шумом.

Комиссией были зафиксированы попытки журналистов СМИ-иноагентов собрать негативную информацию о проведении саммита в России. Особенно старательно пытались создать отрицательный контент издания, антироссийскую направленность которых днём ранее пытался оправдать Европейский суд по правам человека.

Пискарев добавил, что их целью было отвлечь мировую аудиторию от изучения прозвучавших в ходе саммита предложений, а также тех нелицеприятных оценок, данных в адрес политики Запада.

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#фейки
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Сын Бывшего украинского президента Януковича Александр стал гражданином России
24 октября 2024, 09:31

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. Соответствующая запись присутствует в госреестре.
Сын экс-лидера Украины владеет зарегистрированной в России компанией, напоминает РИА Новости. Она была зарегистрирована ещё десять лет назад в Санкт-Петербурге. В нынешнем году региональная налоговая инспекция внесла в учредительные документы изменения. Теперь в них указано, что Александр Янукович является гражданином РФ. Все предыдущие годы в графе «гражданство» напротив его фамилии значилось «Украина».

Представители агентства ознакомились с данными госреестра. В учредительных и финансовых документах Янукович-младший официально указан как российский гражданин.

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#президент
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Кирби назвал последствия появления солдат КНДР на Украине
Кирби: Солдаты КНДР станут законными целями в случае их появления на Украине
24 октября 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Солдаты из Северной Кореи станут законными военными целями на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он, однако, признал, что пока отсутствует подтверждение информации об участии военнослужащих КНДР в украинском конфликте, передаёт газета The Washington Post. Ранее американский чиновник заявлял, что Вашингтон располагает информацией о трёх тысячах северокорейских солдат, направленных из КНДР в Россию. По словам Кирби, они якобы высадились с кораблей во Владивостоке, а затем были направлены в различные тренировочные лагеря в восточной части РФ.

Стоит отметить, что, угрожая военным из Северной Кореи, аппаратчик из Белого дома не уточняет, от чьего имени он собственно выступает. Тем самым Кирби напрямую подтверждает, что все приказы на Украину следуют из Вашингтона, а США являются вполне себе полноценным участником конфликта.

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#рф
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Купюра БРИКС, подаренная Путину, вызвала недовольство главы Центробанка России
Подаренная Путину символическая купюра БРИКС не понравилась главе ЦБ Набиуллиной
24 октября 2024, 07:37

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин получил в подарок символическую купюру, однако она не понравилась главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.
По его словам, банкноту подготовил один из российских участников встречи, вероятно, из Торгово-промышленной палаты. Эта «квазиденьга» должна была символизировать совместную работу, которая ведется в рамках саммита.

Президент России Владимир Путин сам осмотрел купюру, затем показал ее министрам и передал Набиуллиной. Причины недовольства главы ЦБ не были раскрыты.

Ранее на заседании саммита президент России Владимир Путин отметил, что использование доллара в качестве инструмента давления является ошибкой. Он подчеркнул, что Россия не отвергает доллар и не ведет с ним борьбу, а просто вынуждена искать альтернативные варианты, так как работа с долларом становится невозможной.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский кризис не занимает центральное место в повестке саммита БРИКС, проходящего в Казани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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NYT: Эрдоган оказался самым своеобразным лидером на саммите БРИКС
24 октября 2024, 05:50

Фото: istock/Yau Ming Low

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал заметной фигурой на саммите БРИКС в России, выделяясь на фоне других участников благодаря своему статусу лидера страны НАТО.
Об этом сообщает американская газета The New York Times, подчеркивая, что Эрдоган «не похож на всех остальных» участников.

«Эрдоган, прибывший в среду в российский город Казань, оказался единственным лидером страны НАТО, который принял участие во встречах саммита БРИКС», — отмечает издание.
Участие Турции, по мнению журналистов, демонстрирует готовность Анкары к взаимодействию с различными странами, несмотря на её членство в альянсе.

С 22 по 24 октября в Казани проходят многочисленные международные встречи в рамках саммита глав государств БРИКС. Турецкий лидер привлёк внимание не только своими связями с НАТО, но и тем, что его присутствие вызвало бурные обсуждения в СМИ. Немецкий таблоид Bild предположил, что визит Эрдогана в Казань может стать сигналом Западу, усиливающим дипломатическое давление.

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National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком в мире
24 октября 2024, 05:21

Фото: istock/Dmitry Andreev

Российский танк Т-72 признан лучшим танком на Земле по версии американского журнала National Interest.
Эта боевая машина стала ключевым элементом в ходе Специальной военной операции (СВО) и превзошла как некоторые новейшие модели российских танков, так и технику, поставляемую странами НАТО.

«Простота, адаптивность и экономичность Т-72 сделали его идеальным для суровых условий СВО. Его способность противостоять минным полям и участвовать в ожесточенных боях доказала, что это надежная и смертоносная платформа», — отметил аналитик Брэндон Вайхерт в National Interest.
Издание подчеркивает, что Т-72 продемонстрировал эффективность выше, чем современные танки, такие как российский Т-14 «Армата», а также американский Abrams и немецкий Leopard-2, поставляемые Украине странами НАТО.

Ранее National Interest также писал о трудностях украинской армии и о том, что Россия продолжает успешно снабжать свои войска всем необходимым для СВО.

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