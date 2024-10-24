В Сербии заявили о подчинении ордеру Интерпола на арест нациста Гунько (Хунки)

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Сербия подчинится ордеру на арест украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) по линии Интерпола. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин в беседе с РИА Новости на полях саммита БРИКС в Казани.
Он отметил, что Сербия является частью Интерпола, поэтому она подчиниться ордеру на арест.
Также он добавил, что не может принять тот факт, что военным преступникам удаётся найти себе убежище.
Вулин подчеркнул, что в настоящее время постепенно оживают многие элементы нацистской идеологии. Невозможно прославлять представителей этой идеологии в своей стране и, при этом, не поддерживать сам нацизм.
По его словам, потомки нацистской идеологии желают реванша, чтобы переписать историю Второй мировой войны. Это является, вероятнее всего, одной из причин развала Югославии и СССР. Это некая отместка за войну, и эта месть продолжается по сей день, отметил Вулин.
Больше всего потомки нацистов стыдятся поражения в войне, а не того, что делали их предки в эти годы, заключил сербский вице-премьер.
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Также он добавил, что не может принять тот факт, что военным преступникам удаётся найти себе убежище.
Вулин подчеркнул, что в настоящее время постепенно оживают многие элементы нацистской идеологии. Невозможно прославлять представителей этой идеологии в своей стране и, при этом, не поддерживать сам нацизм.
По его словам, потомки нацистской идеологии желают реванша, чтобы переписать историю Второй мировой войны. Это является, вероятнее всего, одной из причин развала Югославии и СССР. Это некая отместка за войну, и эта месть продолжается по сей день, отметил Вулин.
Больше всего потомки нацистов стыдятся поражения в войне, а не того, что делали их предки в эти годы, заключил сербский вице-премьер.
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Анастасия Чинкова