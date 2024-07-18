Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный, передает РИА Новости.
Отмечается, что действующая глава ЕК планирует создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность. Фон дер Ляйен отметила, что лучшая инвестиция в европейскую безопасность заключается в финансовой, политической и военной поддержке киевского режима.
По ее словам, финансирование Украины должно продолжаться так долго, как это необходимо. Глава ЕК утверждает, что государства Евросоюза должны больше тратить на оборону и развивать военную промышленность.
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Екатерина Коршунова